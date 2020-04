Coronavirus Ausgangsbeschränkung in der Oberpfalz – die Polizei zieht positive Wochenend-Bilanz

Trotz des sonnigen Wetters waren am Wochenende nur leichte Steigerungen bei den Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung in der Oberpfalz festzustellen. Somit hielt sich weiterhin der überwiegende Großteil der Bevölkerung an die geltenden Regeln.