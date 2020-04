Am Wochenende Mehrere Fahrraddiebstähle in Regensburg

Auch am Wochenende, 4. und 5. April, konnten in Regensburg mehrere Delikte im Zusammenhang mit Fahrrädern festgestellt werden.

Regensburg. Schnell reagieren musste der Eigentümer eines Fahrrads in der Margaretenstraße. Er wurde am Sonntag gegen 16.10 Uhr darauf aufmerksam, dass zwei Unbekannte dabei waren, sein vor dem Haus abgestelltes, in sich versperrtes Zweirad wegzuschieben. Auf Ansprache flüchtete das Duo unverrichteter Dinge.

Unabhängig davon wurde später, gegen 20.45 Uhr, ein 34-jähriger Regensburger kontrolliert. Nach den Eigentumsverhältnissen zu dem von ihm geführten Fahrrad befragt, verwickelte er sich in Widersprüche. Außerdem wurde ein zerstörtes Fahrradschloss bei ihm aufgefunden. Zur Ermittlung der Eigentumsverhältnisse wurde das Zweirad beschlagnahmt.

Weniger Glück hatte ein 51-jähriger Regensburger. Während er am Samstag, 4. April, ab circa 11 Uhr, sein Fahrrad lediglich für wenige Minuten aus den Augen ließ, um einen Einkauf am Alten Kornmarkt zu tätigen, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und verschwand mit dem Mountainbike.