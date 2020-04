Anzeige erstattet Fahrzeugüberprüfung deckt Betäubungsmittelverstoß auf

Foto: 123rf.com

Drei junge Männer in einem Mercedes weckten am Sonntagabend, 5. April, das Interesse von Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf in Zeitlarn. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Beamten im Fahrzeug Marihuana sowie ein Springmesser auf.