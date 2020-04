Strafanzeige erstattet Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch in Getränkemarkt

Foto: 123rf.com

Weil ihm das Verhalten eines Mannes an der Türe eines Getränkemarktes in der der Regendorfer Straße in Lappersdorf in der Nacht am Montag, 6. April, gegen 3.25 Uhr, verdächtig vorkam, verständigte ein aufmerksamer Zeuge umgehend die Polizei.