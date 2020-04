Ermittlungen eingeleitet Kontrolle eines Rollerfahrers deckt verschiedene Verstöße auf

Foto: 123rf.com

Die Überprüfung eines Rollerfahrers, der in den Nachtstunden von Sonntag auf Montag, 5. auf 6. April, in der Schulstraße in Zeitlarn ohne Helm unterwegs war, deckte weiter auf, dass an dem Roller ein altes Versicherungskennzeichen angebracht und dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.