Unfall bei Lupburg Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, 4. April, um 23.15 Uhr, fuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße NM33 nach Degerndorf. In der Ortsmitte von Degerndorf kam der Pkw-Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen die Abdeckung eines Schachtes.

Lupburg/Landkreis Neumarkt. Der stark alkoholisierte Fahrer musste mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Neumarkter Krankenhaus gebracht werden. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Ferner musste der Fahrzeuglenker noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.