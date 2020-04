Vorfahrt missachtet Crash in Seubersdorf − vier Monate altes Kind vorsorglich in die Klinik gebracht

Am Samstag, 4. April, um 11 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus dem Gemeindebereich mit seinem Opel Corsa die Bahnhofstraße in Seubersdorf und wollte nach links in die Regensburger Straße abbiegen. Dort übersah er einen von rechts kommenden 35.jährigen Fahrer eines VW-Golf, ebenfalls aus dem Gemeindebereich, der nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte.