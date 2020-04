Unfallflucht Spiegel von geparktem Auto abgefahren

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 4. April, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Taxisstraße in Wörth an der Donau in östliche Richtung. Auf Höhe des Anwesens Taxisstraße 12 erfasste dieser den Fahrerspiegel des dort geparkten Citroen Berlingo.