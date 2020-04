Ermittlungen in Zandt Munition im Metallcontainer des Wertstoffhofs entsorgt

Im Metallcontainer des Wertstoffhofs Zandt wurden am Donnerstag, 2. April, gegen 16 Uhr, durch einen bislang unbekannten Täter zwei Metallboxen entsorgt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zandt/Landkreis Cham. Durch einen Mitarbeiter des Wertstoffhofs wurde festgestellt, dass sich in einer Metallbox ein weißes Pulver und in der anderen Metallbox Munition befand. Die Metallboxen wurden durch die Polizei sichergestellt und das Pulver durch Spezialisten des Bayer. Landeskriminalamts untersucht. Diese Untersuchung verlief negativ. Bei der Munition handelte es sich um Platzpatronen. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Entsorger der Metallboxen geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kötzting unter der Telefonnummer 09941/ 9431-0 in Verbindung zu setzen.