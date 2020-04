Kontrolle in Furth im Wald Unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Foto: 123rf.com

Eine Zivilstreife der Schleierfahnder bemerkte am Donnerstagabend, 2. April, in Furth im Wald eine männliche Person mit E-Scooter auf der Böhmerstraße in Richtung Grenzübergang