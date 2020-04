Unfall Vorfahrt missachtet – zwei Personen verletzt und 20.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 2.April, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Toyota die Südumgehung in Neutraubling in östliche Richtung und wollte nach links in die Berliner Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 20-jährigen Pkw-Lenker in seinem Suzuki und es kam zum Zusammenstoß.