Ermittlungen in Regensburg Beschädigtes Auto gibt Rätsel auf – die Polizei sucht jetzt nach Unfallstelle(n)

Foto: Daniel Chetroni/123rf.com

Am Donnerstag, 2. April, gegen 17 Uhr, stellte ein Zeuge in der Wassergasse in Regensburg einen beschädigten Kleinwagen fest, der seine Garageneinfahrt verparkte. Von dem Fahrzeuglenker fehlte jede Spur.