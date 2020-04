Um Hinweise wird gebeten Nach Raub in Regensburg – Unbekannter wirft Geldbörse in den Briefkasten des Opfers

Foto: Ursula Hildebrand

Wie bereits am Montag, 30. März, berichtet, wurde einem 26-Jährigen am Samstag, 28. Mäez, gegen 17.30 Uhr, im Auweg in Regensburg, seine Jacke mit Gewalt entwendet. Die sich in der entwendeten Jacke befindliche Geldbörse wurde dem Geschädigten nun an seiner Wohnadresse wenige Straßen weiter in den Briefkasten geworfen.