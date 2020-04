Mit dem Heli in die Klinik Hund beißt zu – Siebenjähriger mittelschwer verletzt

Am Mittwoch, 1. April, um 15.10 Uhr, ging ein siebenjähriger Junge mit seiner 53-jährigen Tante in Traitsching spazieren. Der siebenjährige Schüler war dabei mit seinem Roller unterwegs und seine Tante führte einen jungen Hund Gassi. Zum Spazierengehen war dem jungen Hund auf freiwilliger Basis ein Maulkorb angelegt worden, trotzdem kam es zum Angriff.

Traitschign/Landkreis Cham. Als der siebenjährige Junge mit seinem Roller stürzte, griff der junge Hund, nachdem er sich von seinem Maulkorb befreite, unvermittelt den am Boden liegenden Jungen an und verletzte ihn mit Bissverletzungen im Bereich des Hinterkopfes und den Armen. Seine Tante versuchte sofort, das Tier von ihrem Neffen loszureißen, was ihr schließlich auch gelang, wurde dabei aber durch Bisse an der Hand verletzt.

Der Siebenjährige wurde aufgrund seiner mittelschweren Verletzungen im Beisein seiner Mutter mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik nach Regensburg geflogen. Seine 53-jährige Tante wurde aufgrund ihrer Bissverletzungen und eines Schockzustandes in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Eine Nachfrage bei der Gemeinde Traitsching ergab, dass sowohl der 31-jährige Hundehalter (Sohn der 53-jährigen Tante) auch sein Hund bisher noch nicht negativ in Erscheinung getreten sind. Bei einem Miniature Bull Terrier handelt es sich um einen kleinen Hund mit einer Widerristhöhe von bis zu 35,5 Zentimetern, der keiner gesetzlichen Einschränkungen bezüglichZucht und Haltung unterliegt. Die Anbringung des Maulkorbes erfolgte daher auf freiwilliger Basis.

Durch die PI Cham wurden Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.