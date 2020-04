Unfallflucht 58-Jährigem über den Fuß gefahren

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 1. April, gegen 13.45 Uhr, ging ein 58-jähriger Mann mit seinem Hund in Weiding spazieren als sich ihm von hinten eine 73-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Chevrolet näherte. Beim Vorbeifahren fuhr der 73-Jährige dem am Straßenrand wartenden , sodass dieser dabei leicht verletzt wurde.