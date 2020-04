Leitplanke touchiert Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schönthal – keine Verletzten

Am späten Abend des Mittwochs, 1. April, kam eine 35-jährige Fahrerin eines VW Tourans auf der Bundesstraße B22 kurz nach der Ausfahrt Schönthal nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke.

Schönthal. Eine anfängliche Meldung über verletzte Personen ließ eine starke Mannzahl der Freiwilligen Feuerwehren Rötz und Schönthal ausrücken. Glücklicherweise wurde durch den Unfall jedoch niemand verletzt. Es war nur ein Sachschaden am Pkw der Frau und an der Leitplanke in Höhe von circa 2.500 Euro zu verzeichnen.