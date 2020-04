Hinweise erbeten Lkw verliert Reifen und beschädigt Garagentor

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 2. April, gegen 5.30 Uhr, erschrak ein Hausbesitzer in der Schwandorfer Straße im Rodinger Ortsteil Altenkreith nicht schlecht, als dieser gerade zur Arbeit fahren wollte. Der Reifen eines auf der Bundesstraße B85 vorbeifahrenden Lkws löste sich und schlug in das Tor seiner Garage ein, in der er seinen Pkw parkte.