Weiterfahrt unterbunden Angetrunken mit dem Pkw in Barbing unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 1. April, in den späten Abendstunden, kontrollierten Beamte der PI Neutraubling in der Hauptstraße im Barbinger Ortsteil Friesheim einen 35-jährigen Fahrzeuglenker mit seinem Toyota.