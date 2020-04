Unfallflucht Metallzaun angefahren und abgehauen

Foto: Polizei Bayern

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 31.03.2020 und Mittwochmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitlarner Ortsteil Ödenthal einen in der Ödenthaler Straße und verursachte so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.