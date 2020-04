Polizei ermittelt Einbruch in Vereinsheim in Obertraubling – Sportbögen entwendet

Im Tatzeitraum zwischen Montag, 30. März, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 31. März, 8 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in das Vereinsheim der Bogenschützen in Höhenhof in Obertraubling ein.