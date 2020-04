Beim Ausfahren aus einem Parkplatz Golffahrer übersieht Radfahrer auf dem Gehweg – Radfahrer verletzt

Foto: 123rf.com

Leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag, 31. März, ein Fahrradfahrer in Janahof in Cham. Beim Ausfahren aus einem Parkplatz übersah ein Golffahrer den Radler. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Auch seine Hose und das Fahrrad wurden beschädigt.