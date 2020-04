Einsatz in Lappersdorf Kartonagen in einem Hauseingang in Brand geraten – die Polizei ermittelt

Foto: 123rf.com Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizeiinspektion Regenstauf, nachdem am Dienstagvormittag, 31. März, in der Regensburger Straße Kartonagen in einem Haueingang in Flammen aufgingen. Lappersdorf. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Feuerwehr Lappersdorf löschte den Brand, durch den an der Hausfassade ein Rußschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand. Da sich kurz vor Brandausbruch Personen im Bereich der Kartonagen aufgehalten haben, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.