Anzeigen erstattet Zwei Motorradfahrer ohne zwingenden Grund unterwegs – Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Am Sonntag, 29. März, gegen 14 Uhr, wurden in Velburg zwei Motorradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die 16- beziehungsweise 17-jährigen Motorradfahrer gaben an, ohne zwingenden Grund mit dem Motorrad umherzufahren.