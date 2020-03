Strafanzeige Alkoholisierter Pkw-Fahrer baut Unfall an der Tankstelle und flüchtet

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 28. März, um 23.45 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer an der Tankstelle in Köfering gegen eine Begrenzung und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.