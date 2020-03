Sachbeschädigung Hartplastikkugel fliegt durch Fenster in Wenzenbach – Fahrzeug flüchtet unmittelbar nach der Tat

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Samstagabend, 28. März, um 21.30 Uhr, wurde ein 54-jähriger Probstberger in seinem Wohnhaus in Wenzenbach von einem lauten Knall überrascht und stellte fest, dass eine blaue Hartplastikkugel im Durchmesser von circa 1,5 Zentimeter durch seine Fensterrollade geschossen wurde.