Die Polizei sucht Zeugen Scheibenwischer abgerissen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Freitag, 27. März, 17 Uhr, auf Samstag, 28. März, 8 Uhr, wurde von einem in der Neunburger Straße in Stamsried geparkten BMW X1 durch einen unbekannten Täter der hintere Scheibenwischer abgerissen.