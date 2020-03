Zeugen gesucht Drohne behindert Rettungshubschrauber

Am Freitagmittag, 27. März, 12.40 Uhr, hatte ein Rettungshubschrauber einen Einsatz in Kolmberg. Als er wieder starten wollte, flog eine Drohne kurzfristig in den Bereich über dem Einsatzort.