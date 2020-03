Polizei bittet erneut um Mithilfe Unbekannte klauen „Bonsai“-Pflanzen – Zeuge beobachtet Kleintransporter

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Wie die Polizei bereits am Montag, 23. März, berichtete, wurden am vergangenen Wochenende bei einer Gärtnerei in der Langen Gasse in Neumarkt der Zaun zerschnitten und zwei „Bonsai“-Pflanzen samt Kübeln entwendet.