Zeugen gesucht Unbekannter fährt grauen Toyota an und flüchtet

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. März, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 7.10 Uhr, wurde ein vor dem Wohnanwesen Ziegetsdorfer Straße 20 in Regensburg geparkter grauer Toyota Auris am vorderen rechten Kotflügel angefahren und beschädigt.