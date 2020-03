Verfahren eingeleitet Rollerdiebstähle aufgeklärt – zwei Tatverdächtige geschnappt

Foto: Hoppe/123rf.com

Zwei junge Männer, die im Verdacht stehen, in der Nacht zuvor Roller entwendet zu haben, wurden von zivilen Polizeikräften kontrolliert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24. auf 25. März, wurden im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Regensburg zwei Kleinkrafträder entwendet.