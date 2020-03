Verstöße gegen Allgemeinverfügung Polizei muss in Neumarkt in zwei Fällen über Infektionsschutzgesetz belehren

Am Dienstag, 24. März, um 11.40 Uhr, wurden in der Mariahilfstraße in Neumarkt in der Oberpfalz ein 44-, ein 40- und ein 28-Jähriger mit einem Hyundai einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die drei Männer konnten keinen triftigen Grund bezüglich ihrer Fahrt nennen. Außerdem konnten sie in dem kleinen Pkw den derzeit geltenden Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zueinander nicht einhalten.