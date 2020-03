Unfallflucht Lkw verliert Kartonage und fährt weiter – Fahrzeugseite eines Pkws zerkratzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 24. März, um 13.55 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Smart in Neumarkt in der Oberpfalz die Staatsstraße 2660 bei Lähr in Richtung Deining. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Lkw aus der Gößweinstraße in die Staatsstraße ein, verlor dabei ein Stück Kartonage von seiner Ladefläche und fuhr in unbekannte Richtung weiter.