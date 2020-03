Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Glasscheibe an Lappersdorfer Sporthalle

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 23. März, und Dienstagabend, 24. März, verursachte ein bislang unbekannter Täter an der Sporthalle am Sportzentrum in Lappersdorf an einer Glasscheibe im Bereich des Einganges einen Sachschaden in Form eines Sprunges.