3.000 Euro Schaden 59-Jährige will abbiegen und übersieht BMW

Am Montag, 23. März, um 9.20 Uhr, befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Hyundai den Kettenbacher Weg in Berg in Richtung Rosenbergstraße und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Neumarkt abbiegen.