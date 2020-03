In Furth im Wald 22-Jähriger spuckt und hustet Polizeibeamte an

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitagnachmittag, 21. März, stellte eine Polizeistreife auf dem Festplatz in Furth im Wald eine zehnköpfige Gruppe junger Leute fest. Aufgrund des städtischen Konsumverbotes von Alkohol in der Öffentlichkeit sollte diese Menschenansammlung aufgelöst werden.