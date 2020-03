Unfallflucht Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und sucht das Weite

Foto: 123rf.com

Einen Schaden von circa 500 Euro hat eine Grundstücksbesitzerin in Nittendorf zu beklagen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Freitag, 20. März, in der Zeit von 10 Uhr bis 13.15 Uhr, im Ortsteil Schönhofen in der Kühschlagstraße gegen einen Metallpfeiler eines Gartenzaunes und suchte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, das Weite.