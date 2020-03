Tätlicher Meinungsaustausch Streit am Arbeitsplatz eskaliert – Faustschlag auf die Nase

Zwei Männer im Alter von jeweils 44 Jahren gerieten an ihrem Arbeitsplatz in Neutraubling in Streit, meldete die PI Neutraubling am 22. März. Nachdem die beiden ihre Differenzen verbal nicht beseitigen konnten, kam es zwischen den beiden zum tätlichen Meinungsaustausch.