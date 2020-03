Infektionsschutzgesetz Acht Jugendliche essen Pizza an der Bushaltestelle und halten Mindestabstand nicht ein

In Freystadt wurde am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr, eine Gruppe mit acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 Jahren und 17 Jahren bei der Bushaltestelle an der Neumarkter Straße sitzend angetroffen. Die Jugendlichen unterhielten sich und aßen Pizza.