Weiterfahrt unterbunden Drogenfahrt eines 47-Jährigen hat strafrechtliche Konsequenzen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, um 16.40 Uhr, wurde in Wörth an der Donau nach einer Mitteilung über einen angeblich betrunkenen Autofahrer ein Mann in seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants von der Polizei kontrolliert.