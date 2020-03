Leicht verletzt Kastenwagenfahrer übersieht vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 18. März, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich in Arnschwang im Ortsteil Nößwartling an der Kreuzung Blumhofstraße zur Kreisstraße CHA13 ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.