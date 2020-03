Infektionsschutzgesetz Trotz Coronavirus – Polizei erwischt Gruppe Jugendlicher in Neumarkt

Foto: Marcel A Mayer

Am Mittwoch, 18. März, 20 Uhr, wurde eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen in der Dr.-Schrauth-Straße in Neumarkt bei einer privaten Feier angetroffen.