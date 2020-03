Zeugen gesucht Mit geklautem Auto Unfall gebaut

Zwischen dem 17. März, 19.15 Uhr, und dem 18. März, 6.15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen blauen Ford Focus aus einer Garageneinfahrt in der Meuselstraße in Woffenbach.

Woffenbach/Landkreis Neumarkt. Am 18. März, 8.55 Uhr wurde der entwendete Pkw am Straßenrand der Bundesstraße B299 auf Höhe Trautmannshofen mit einem frischen Unfallschaden sowie eingeworfener Heckscheibe festgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Wer hat beobachtet, wie das Fahrzeug in der Meuselstraße entwendet, bzw. bei Trautmannshofen abgestellt wurde? Wer kann Hinweise zu einem Unfall mit oder Aufbruch an dem genannten Pkw geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09181/ 48850 mit der Polizeiinspektion Neumarkt in Verbindung zu setzen.