Ladendiebstahl 34-Jähriger klaut Ware im Wert von 14,33 Euro

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 18. März, um 12.15 Uhr, passierte ein 34-jähriger Osteuropäer den Kassenbereich eines Verbrauchermarktes in Lupburg, ohne die am Körper versteckten Waren im Gesamtwert von 14,33 Euro zu bezahlen.