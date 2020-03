Vorfahrt missachtet Volvo-Fahrerin kollidiert bei Ausweichmanöver mit Verkehrsschild

Am Mittwoch, 18. März, um 6.40 Uhr, war ein 47-jähriger Mann mit seinem Sattelzug von Irnkofen in Richtung Aufhausen unterwegs. Beim Einfahren in die Staatsstraße missachtete er die Vorfahrt einer aus Sünching kommenden Volvo-Fahrerin.