Über 6.000 Euro Schaden 22-Jähriger weicht Reh aus und landet mit Pkw im Straßengraben

Foto: 123rf.com

Am Mittwochmorgen, 18. März, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße von Schillertswiesen in Zell in Richtung Süssenbach bei Roding, als ihm ein Reh vor das Fahrzeug lief. Aufgrund des Ausweichmanövers landete der Fahrzeugführer im rechten Straßengraben.