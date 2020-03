Ein unbekannter Täter gelangte in der Zeit von 16. bis 17. März in ein Geschäft im Regensburger Zentrum und entwendete Bargeld.

Regensburg. Im Zeitraum von Montag, 17.50 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, konnte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Obermünsterstraße verschaffen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Täter nahm Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobetrags mit sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.