3.000 Euro Schaden Unbekannter fährt weißen Ford Fiesta an und haut ab

Am Montag, 16. März, in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 14.45 Uhr, wurde ein weißer Ford Fiesta auf dem Bahnhofsparkplatz in Parsberg im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt.