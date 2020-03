Ladendiebstahl 28-Jähriger klaut Wodka und Tabak

Foto: 123rf.com

Am Montag, 16. März, kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Regensburger Straße in Regenstauf beim Diebstahl einer Flasche Wodka und eines Tabaks erwischt.