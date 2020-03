Um Hinweise wird gebeten Unbekannter zapft 350 Liter Diesel aus Sattelzugmaschine ab

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter pumpte in der Nacht zum Dienstag, 17. März, aus dem Tank einer Sattelzugmaschine, die auf einem Parkplatz an der Bundesstraße B16 bei Großberg in Pentling abgestellt war, circa 350 Liter Diesel ab.