Beschaffungskriminalität Einbrecherpärchen in Nittendorf festgenommen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 15. März, um 20.20 Uhr, wurde der PI Nittendorf ein Wohnungseinbruch im Nittendorfer Ortsteil Etterzhausen in der Drabastraße durch die Geschädigte mitgeteilt. Der männliche Täter hatte die Glasscheibe der Terrassentür mit einem Stein eingeworfen und konnte so in die Wohnung eindringen und einen Rucksack mit circa 100 Euro Bargeld, EC-Karte sowie diversen Ausweisdokumenten entwenden.